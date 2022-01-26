Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,51

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 1,51, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим числом заразившихся. В Нижегородской области он составил 1,03, в Красноярском крае - 1,17, в Воронежской области - 1,33, в Ростовской - 1,43, в Москве - 1,45.

В Подмосковье индикатор снизился до 1,57, в Свердловской области он, напротив, вырос до 1,58, в Санкт-Петербурге и Самарской области опустился до 1,63 и 1,69 соответственно. В Пермском крае коэффициент равен 1,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.