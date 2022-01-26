Минздрав поддержал законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав поддерживает законопроект, согласно которому родители всех детей с инвалидностью смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно, но, по мнению специалистов ведомства, формулировка в законе нуждается в уточнении. Об этом в среду сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"Мы, конечно же, поддерживаем желание и настоятельную необходимость родителей быть вместе со своим ребенком в такое тяжелое для ребенка время, когда он госпитализируется по поводу заболевания. Мы отчетливо понимаем, что формулировка, которая есть в законе по медицинским показаниям, она, с одной стороны, правильная, но, с другой стороны, нуждается в некотором, наверное, уточнении, расшифровке", - сказала она.

По словам Байбариной, не все госпитализированные дети, особенно старшего возраста, реально нуждаются в сопровождении родителей. Она также добавила, что далеко не во всех больницах сейчас есть условия для размещения родителей в палате с больным ребенком.

"Мы в целом законопроект поддерживаем и готовы помочь в рассмотрении дополнительных условий, которые, на наш взгляд, будут касаться не перечня заболеваний, а перечня симптомов и синдромов, которые делают пребывание без дополнительного ухода невозможным. Например, лежачий больной, слепой больной и так далее", - рассказала Байбарина.

Законопроект о бесплатной госпитализации детей с инвалидностью с родителями фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму в сентябре 2021 года. Документ предлагает признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Как ранее пояснял один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сегодня бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. При этом, подчеркивал Турчак, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период. По его словам, нововведение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.