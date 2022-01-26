Песков: планов перевести школьников и студентов на дистанционное обучение нет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах перевести школьников и студентов на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ковидом.

"Насколько мне известно, таких планов нет", - сказал он.

При этом Песков отметил, что подобные решения "вообще не рассматриваются в Кремле". "Это может рассматриваться только в оперативном штабе правительства. Уже почти два года прошло пандемии. Нужно это понять", - сказал представитель Кремля.