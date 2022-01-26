Минобрнауки РФ предложило Великобритании заключить договор о взаимном признании дипломов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минобрнауки России предложило Великобритании вернуться к рассмотрению вопроса о взаимном признании документов об образовании, квалификаций и ученых степеней, сообщается в среду на сайте министерства.

"Для обеспечения нормативно-правовой поддержки доступа обладателей иностранных дипломов к обучению и трудовой деятельности Минобрнауки России предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о заключении российско-британского межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней", - заявила замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова на встрече с британской делегацией, прибывшей в Москву для участия во втором Форуме ректоров российских и британских вузов, чьи слова приводятся в сообщении.

Бочарова в ходе встречи отметила, что сегодня в обеих странах существуют административные и финансовые барьеры в области признания дипломов, полученных в другой стране.

Британской стороне также было предложено приступить к разработке совместных программ в области молодежного предпринимательства, волонтерства и студенческого спорта.

Отмечается, что с 2014 по 2021 год в рамках федеральных госпрограмм Минобрнауки финансово поддержало 54 российско-британских научных проекта в двустороннем и многостороннем формате, в частности по линии рамочных программ Европейского Союза: "Горизонт-2020", "Горизонт Европа" и другие. В проектах наиболее активно участвовали такие вузы, как Университет ИТМО, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского, Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН. С британской стороны принимали участие Кембриджский университет, Имперский колледж Лондона, Университет Лидса.

Согласно данным министерства, в 2021 году в вузах России обучались 86 граждан Великобритании, из них 12 - за счет бюджета, 74 - на договорной основе. Численность обучающихся по сравнению с 2020 годом увеличилась на 29 человек.