Россия в 2021 году достигла минимума в младенческой смертности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самый низкий показатель младенческой смертности в 4,4 промилле (количество умерших до одного года на 1 000 рожденных живыми) достигнут в России по данным за 2021 год. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - 4,4 промилле", - сказал он на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Мурашко также добавил, что охрана здоровья подрастающего поколения является приоритетом государства. "Внедряются современные методы диагностики, лечения заболеваний, реализуются программы профилактики, вакцинации и реабилитации", - заключил министр.

Ранее глава Минздрава сообщал, что младенческая смертность по итогам 2020 года составила 4,5 промилле, что являлось историческим минимумом.