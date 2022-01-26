Мурашко: дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экспертные данные свидетельствуют о том, что дети заражаются штаммом коронавируса "омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами вируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса", - сказал он на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Мурашко отметил, что из-за пандемии педиатрическая служба нуждается в адаптации к новым условиям. "Сегодня оперативно разработаны и регулярно актуализируются подходы к ведению детей, как имеющих хроническую патологию, так и заболевших COVID-19. Организована работа детского федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра", - заключил он.