СК поддержал отмену срока давности за преступления педофилов до совершеннолетия жертв

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ поддерживает предложение о отмене срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой сексуального насилия. Об этом в среду журналистам сообщила и. о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева.

"Хочу полностью поддержать вас по срокам давности. Анализ наших уголовных дел, которые расследует Следственный комитет, указывает, что лица с сексуальным насилием в раннем возрасте обращаются к нам уже после 18 лет. Почему это происходит? Потому что человек может самостоятельно прийти и подать заявление в органы полиции, СК, и уже не нужен опекун", - сказала она на заседании рабочей группы под руководством зампредседателя Госдумы Ирины Яровой по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

По ее словам, очень часто родители знают о том, что происходит с ребенком, но при этом хотят в это не верить. "Окружающие органы - образовательные, медицинские, они могут это [признаки сексуального насилия] заметить, просто надо проявить сочувствие. Методы есть, но просто конкретно лиц касается, каждый, если не закроет глаза на это, то мы будем на ранней стадии выявлять такие преступления", - отметила Минаева.

Госдума на заседании 18 января приняла закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Позже спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или работающим в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, по его словам, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы будут рассмотрены на Совете Думы 7 февраля.