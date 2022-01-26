Какие рекомендации дал Минздрав при легком течении COVID-19 и ОРВИ

Минздрав России 26 января опубликовал памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ. Она включает в себя три группы рекомендаций для разных групп граждан. К первой группе относятся вакцинированные или переболевшие COVID-19 без факторов риска, ко второй - с факторами риска, к третьей - не вакцинированные и не болевшие COVID-19. В памятке также есть информация о действиях при заражении коронавирусом ребенка.
Ведомство призвало всех граждан использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и пользоваться антисептиком, минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, а в случае невозможности этого соблюдать дистанцию 1,5-2 м. Минздрав также напомнил о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию.
Вакцинированным или переболевшим COVID-19 без факторов риска
- Оставаться дома.
- Если нужно открыть листок нетрудоспособности или получить справку учащегося, обратиться в единую службу 122 или в кол-центр поликлиники.
- По возможности изолироваться в отдельной комнате от других жителей квартиры/дома, избегать тесных контактов с ними, носить маску при выходе из комнаты.
- Проветривать помещения (регулярно, раз в три часа).
- Соблюдать питьевой режим (не менее двух литров в сутки при повышенной температуре тела).
- Измерять температуру тела не реже трех раз в сутки.
- По возможности измерять уровень сатурации (насыщение крови кислородом) пульсоксиметром дважды в день (нормальные значения - не ниже 95-96%).
- Можно использовать противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача. При насморке и заложенности носа можно применять солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно использовать растворы для полоскания горла, таблетки для рассасывания, спреи.
- При повышении температуры до 38 градусов и выше стоит принять жаропонижающие препараты. Также можно принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями.
- Если температура преывсила 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, нужно позвонить в кол-центр поликлиники или в единую службу 122 для дистанционной консультации с медицинским работником.
- Если появились одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, необходимо вызвать скорую по номеру 103.
- Не стоит самостоятельно принимать антибиотики - они могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний.
Вакцинированным или переболевшим COVID-19 с факторами риска
- Оставаться дома.
- По возможности изолироваться в отдельной комнате от других жителей квартиры/дома, избегать тесных контактов с ними, носить маску при выходе из комнаты.
- Проветривать помещения (регулярно, раз в три часа).
- Соблюдать питьевой режим (не менее двух литров в сутки при повышенной температуре тела).
- Измерять температуру тела не реже трех раз в сутки.
- По возможности измерять сатурацию дважды в день.
- Можно применять противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача. При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. Препараты, которые назначены на регулярной основе, необходимо продолжить принимать в той же дозировке.
- При появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 градусов) необходимо позвонить в кол-центр поликлиники или в единую службу 122 для дистанционной консультации с медработником. При появлении чувства нехватки воздуха, учащенного дыхания, боли за грудиной и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%, температуре выше 38 градусов надо вызвать скорую по номеру 103.
- Не стоит самостоятельно принимать антибиотики.
Не вакцинированным, не болевшим COVID-19, детям
- Оставаться дома. Оставить заболевшего ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
- При появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 градусов) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики нужно обратиться в единую службу 122 или в кол-центр поликлиники для дистанционной консультации. В случае ухудшения состояния необходимо вызвать скорую по номеру 103.
- Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
- Позвонить в единую службу 122 или в кол-центр поликлиники для дистанционной консультации. В случае ухудшения состояния позвонить в службу скорой помощи по номеру 103.
- Не стоит самостоятельно лечиться и лечить ребенка антибиотиками.