Какие рекомендации дал Минздрав при легком течении COVID-19 и ОРВИ

Минздрав России 26 января опубликовал памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ. Она включает в себя три группы рекомендаций для разных групп граждан. К первой группе относятся вакцинированные или переболевшие COVID-19 без факторов риска, ко второй - с факторами риска, к третьей - не вакцинированные и не болевшие COVID-19. В памятке также есть информация о действиях при заражении коронавирусом ребенка.

Ведомство призвало всех граждан использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и пользоваться антисептиком, минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, а в случае невозможности этого соблюдать дистанцию 1,5-2 м. Минздрав также напомнил о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию.