Лавров заявил, что вакханалия против России в спорте очевидна и неприемлема

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия не приемлет очевидных нападок, которым подвергается на всех спортивных форумах. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Абсолютно кричащий пример - это спорт, - отметил он. - Многократно российское руководство признавало, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они подвергались экспериментам с допингом, но вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема".