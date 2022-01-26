Минпросвещения будет вводить удаленку в школах только при всплесках заболеваемости ковидом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено вводить дистанционное обучение только при всплесках заболеваемости ковидом, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Вот пандемия идет, где-то идет всплеск заболеваемости "омикроном". Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры [дистанционное обучение] предпринимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим", - сообщил Кравцов.