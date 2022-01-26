МИД РФ уделяет повышенное внимание вопросу поддержки русского языка за рубежом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России уделяет повышенное внимание вопросу поддержи и продвижения русского языка за рубежом. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы этому вопросу уделяем повышенное внимание. Буквально вот сейчас завершается в деталях разработка государственной программы поддержки и поощрения русского языка за рубежом. Это достаточно серьезный, радикальный документ, который призван скоординировать усилия всех тех наших структур, которые в достаточно большом количестве занимаются, не всегда до недавнего времени понимая, кто делает что, продвижением русского языка на международной арене", - сказал он.

Как отметил министр, многие российские структуры и организации занимаются этим вопросом, включая Россотрудничество и фонд "Русский мир", однако государственная программа поможет скоординировать усилия и обеспечить комплексный подход в поддержке русского языка в мире.

"Конечно, не скрою, что идея сформировать государственную программу в поддержку русского языка не в малой степени появилась не только потому, что здесь требуется очевидно больше координации, чтобы не распылялись усилия и средства, но и потому что наличие государственной программы повысит шансы на дополнительное финансирование", - указал Лавров. По его словам, объемы финансирования данной области в России значительно ниже, чем в других странах, которые также продвигают свой национальный язык, это необходимо исправить.