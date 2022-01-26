Фонд Андрея Кончаловского запустил интерактивный портал "История от первого лица"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фонд Андрея Кончаловского запустил интерактивный интернет-портал "История от первого лица", на котором опубликованы видеоинтервью с участниками значимых исторических событий России и СССР. Об этом сообщает в среду пресс-служба проекта.

"Платформа "История от первого лица" даст возможность школьникам, студентам и всем тем, кто интересуется историей нашей страны, получать сведения от непосредственных участников событий. Поиск по ключевым словам позволит пользователям быстро находить видеоинтервью по интересующей теме, событию, участнику", - рассказали в пресс-службе.

Задача проекта состоит в том, чтобы дать пользователям возможность услышать прямую речь свидетелей тех или иных событий. На первом этапе создатели отсняли более 200 интервью с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны из более чем 60 городов страны, а также с участниками Второй мировой войны из Франции и США.

Кроме того, на портале разместят более 200 архивных видеозаписей, которые предоставили организации и частные лица, занимающиеся сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Проект "История от первого лица" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в партнерстве с Российским Союзом ветеранов.