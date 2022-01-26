В Рособрнадзоре видят предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Рособрнадзор наблюдает за качеством знаний у школьников на фоне пандемии и видит предпосылки к его снижению, однако ситуацию пока нельзя назвать катастрофической. Об этом в среду заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Что касается отрицательного влияния на уровень качества знаний [школьников], мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах, <…> пока есть предпосылки [к снижению качества знаний], их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло", - заявил Музаев.

По его словам, ведомство фиксирует незначительное понижение в предметных областях, где необходимо использование лабораторного оборудования, у школьников в тех субъектах, в которых обучение на удаленке было продолжительным. В гуманитарном блоке предметов такой ситуации не наблюдается, математическая и читательская грамотность даже выросла, добавил Музаев.