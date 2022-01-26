Лавров: часть законотворческих вопросов по детям от смешанных браков не доработана

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Целая серия вопросов не доработана в сфере законотворческой работы в интересах детей, рожденных в смешанных браках. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Очевидно, не доработана целая серия вопросов, которые мы должны продолжать согласовывать. Есть разные точки зрения, но я убежден, что если мы поставим во главу угла интересы наших граждан и их детей, мы всегда сможем обо всем договориться в своем кругу - и в межведомственном, и в наших отношениях с парламентом", - указал глава дипведомства, отвечая на вопрос о перспективах улучшения законодательства в интересах детей от смешанных браков.

Лавров напомнил, что в настоящее время, если ребенок в смешанном браке рожден на территории России, то он автоматически становится ее гражданином. "Если в смешанном браке ребенок родился за границей, то этот вопрос может решаться только с согласия второго, не имеющего российского гражданства, родителя, - отметил он в беседе с парламентариями. - Министерство иностранных дел, разумеется, участвует в этой работе, прежде всего, с точки зрения сопровождения через наши дипломатические ведомства тех граждан, которые оказались в той или иной ситуации, о которой вы упомянули, находясь за пределами Российской Федерации".

Министр напомнил, что соответствующие вопросы рассматривались на заседаниях правкомиссии по делам соотечественников за рубежом и созданной в конце прошлого года по инициативе президента комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Ранее Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что РФ намерена реализовать инициативу, согласно которой дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от места их рождения. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддержала это предложение.