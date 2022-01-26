В Дагестане за 2021 год провели около 1,3 тыс. циклов ЭКО

МАХАЧКАЛА, 26 января./ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) обеспечено по итогам прошлого года жителям Дагестана в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"В 2021 году семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС по нацпроекту "Демография" обеспечено выполнение 1290 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В целях активизации работы медицинских организаций районов и городов республики по обеспечению доступности процедуры ЭКО и достижения запланированного показателя на 2021 год проводились телемедицинские консультации для проведения дистанционного консультирования и отбора пациенток для проведения ЭКО с целью их оперативного обследования и направления на процедуру",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2021 года дополнительно открыли 2 отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в структуре частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.