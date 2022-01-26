Московская служба психологической помощи прекратила запись на очные консультации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московская служба психологической помощи населению перешла на режим работы в онлайн-формате, запись на очные консультации со специалистами сейчас недоступна, передает корреспондент ТАСС.

Так, при попытке записаться на прием через единую справочную службу операторы предлагают только консультации на площадках Skype или Zoom, отмечая, что очные консультации в феврале недоступны. При этом 24 января беседы со специалистом в очном формате еще проводились. В справочной рекомендовали звонить раз в неделю и узнавать, изменился ли формат консультаций, а также обращать внимание на статистику по заболеваемости коронавирусом в Москве - есть ли рост.

В четырех из 23 подразделений Московской службы психологической помощи населению - филиалах "Восточный" и "Юго-Западный", участковом отделе "Тушино" и отделе психологической реабилитации в Текстильщиках - при попытке записи операторы также сообщили, что очные приемы сейчас недоступны, и пока ожидается, что они могут возобновиться с 1 апреля.

Ранее из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Москве, в том числе большого числа случаев среди детей, власти Москвы закрыли плановую госпитализацию в детские больницы на три недели, а москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели.

Кроме того, из-за штамма "омикрон" до 1 апреля продлен "домашний режим" для граждан старше 60 лет и хронически больных, а также требование к работодателям перевести эти категории граждан и в целом 30% сотрудников на удаленный режим работы. Исключения сделаны для вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев.