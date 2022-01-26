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Пандемия COVID-19

Московская служба психологической помощи прекратила запись на очные консультации

Предлагаются только консультации на площадках Skype или Zoom

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московская служба психологической помощи населению перешла на режим работы в онлайн-формате, запись на очные консультации со специалистами сейчас недоступна, передает корреспондент ТАСС.

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Так, при попытке записаться на прием через единую справочную службу операторы предлагают только консультации на площадках Skype или Zoom, отмечая, что очные консультации в феврале недоступны. При этом 24 января беседы со специалистом в очном формате еще проводились. В справочной рекомендовали звонить раз в неделю и узнавать, изменился ли формат консультаций, а также обращать внимание на статистику по заболеваемости коронавирусом в Москве - есть ли рост.

В четырех из 23 подразделений Московской службы психологической помощи населению - филиалах "Восточный" и "Юго-Западный", участковом отделе "Тушино" и отделе психологической реабилитации в Текстильщиках - при попытке записи операторы также сообщили, что очные приемы сейчас недоступны, и пока ожидается, что они могут возобновиться с 1 апреля.

Ранее из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Москве, в том числе большого числа случаев среди детей, власти Москвы закрыли плановую госпитализацию в детские больницы на три недели, а москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели.

Кроме того, из-за штамма "омикрон" до 1 апреля продлен "домашний режим" для граждан старше 60 лет и хронически больных, а также требование к работодателям перевести эти категории граждан и в целом 30% сотрудников на удаленный режим работы. Исключения сделаны для вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев.

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Пандемия COVID-19
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