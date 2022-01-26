Минздрав выразил готовность обновить рекомендации по выявлению жертв сексуального насилия

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав России совместно с экспертным сообществом готов актуализировать существующие уже методические рекомендации по выявлению жертв сексуального насилия, в том числе среди несовершеннолетних, а также рекомендации по реабилитации жертв насилия. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он пояснил, что сегодняшним законодательством предусмотрено, что медицинский работник при выявлении во время просмотров и диспансеризации признаков причинения вреда здоровью, связанных с насильственным характером действия, обязан передать данную информацию в компетентные органы.

"По поводу разработки методических рекомендаций по выявлению жертв сексуального насилия институтом Сербского [Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского] <...> такие методические рекомендации были разработаны", - сказал Камкин на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

Однако он отметил, что и. о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета Евгения Минаева подготовила предложения по данным рекомендациям, в связи с этим Минздрав готов их актуализировать и направить для использования в медицинские организации. Камкин также добавил, что существуют рекомендации по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия, однако они тоже вероятно нуждаются в актуализации. "Здесь мы также готовы эту работу провести вместе с экспертным сообществом", - отметил замглавы Минздрава.

Яровая попросила Камкина, чтобы особое внимание было уделено работе с малолетними, которые сами не могут четко определить, что с ними происходит, или вовсе не умеют говорить. Она также запросила данные о числе медработников, психологов и педиатров, которые работают по этому направлению и сведения об их квалификации. "У нас вопрос подготовки этих специалистов, критерии и требования к специалистам устанавливаются соответствующими профессиональными стандартами, и в принципе, являются лицензионными требованиями к образованию и квалификации этих специалистов", - отметил Камкин.

В свою очередь старший научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Максим Каменсков поддержал инициативу Минздрава. "Хотел бы внести некоторые предложения по административному надзору преступников, которые освобождаются из мест лишения свободы, опираясь на международный опыт, можно сказать, что достаточно эффективной методикой являются <...> полиграфические исследования", - предложил он.