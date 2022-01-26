В Мурманской области приостановили диспансеризацию населения и профосмотры

ТАСС, 26 января. Власти Мурманской области решили приостановить профосмотры и диспансеризацию населения, в том числе постковидную, для усиления медицинской помощи пациентам с ковидом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с новой инфекцией.

"Для того чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная, для переболевших COVID-19. Это позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и ковидом", - говорится в сообщении.

Классы, где будут выявлены случаи заражения коронавирусом, отправят на дистанционное обучение. Кроме того, областной оперштаб не исключил точечных ограничений на количество гостей свадебных церемоний до их полного временного запрета. Такие решения могут быть приняты муниципальными властями в зависимости от эпидобстановки и уровня заболеваемости работников ЗАГСа.

По данным местных властей, с начала пандемии в регионе выявили 95 326 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 311 человек. Выздоровели за все время 79 360 пациентов, умерли 2 894.