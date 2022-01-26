Лавров считает полезной инициативу о направлении российских учителей в страны СНГ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, назвал полезной инициативу по разработке законопроекта о направлении учителей из России в страны СНГ для решения проблем с положением русского языка.

"Учителей мы готовим двумя способами основными - либо учителя туда ездят вахтовым способом, вплоть до года, и там проводят мастер-классы. Либо привозят учителей из страны-партнера к нам сюда на стажировку. В принципе это работает. Но убежден, что учителей мало не бывает. Поэтому вашу инициативу считаю очень полезной", - сказал он, отвечая на просьбу депутата оценить разработку законопроекта по направлению российских учителей в страны СНГ и обеспечению местных школьников учебниками.

По словам министра, вопросы поддержки русского языка находятся на приоритетном контроле РФ в отношениях со всеми союзниками. "В Киргизии, Казахстане русский язык имеет официальный статус. Мы исходим из того, что наши союзники будут законодательно закрепленный статус русского языка уважать и развивать", - добавил он.

Лавров напомнил, что следующий год в СНГ объявлен годом русского языка как языка межнационального общения. "Подготовка к мероприятиям начинается уже сейчас. Это будет очень хорошая возможность посмотреть, как где выглядит отношение к нашему великому и могучему, а также заодно осуществить целый ряд позитивных проектов, один из которых это проект "Русская школа", который под ключ во всех смыслах создается. В частности, в Таджикистане, в Армении есть такой проект. Когда под ключ и создается здание, и под ключ и российское образование", - указал министр.