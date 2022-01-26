В Иркутске нашли новые нарушения в ТРЦ, закрытом из-за несоблюдения противопожарных норм

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Госпожнадзор выявил еще порядка 50 нарушений в иркутском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Сильвермолл", деятельность которого в конце декабря приостановили, обнаружив в ходе проверки более 30 грубых нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В связи с тем, что изначально проверка проводилась по фактам жалоб посетителей, инспекторы проверили лишь доводы, указанные в заявлениях, а оценить пожарное состояние всего объекта не представилось возможным. Поэтому в январе 2022 года с прокуратурой Иркутской области нами была согласована проверка в отношении всего объекта. В результате государственные инспекторы выявили 52 нарушения, значительная часть которых несет серьезную опасность для посетителей в случае пожара", - приводятся в сообщении слова заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова.

Собственнику здания инспекторы по пожарному надзору вручили акт проверки, а также составили протокол об административном правонарушении. Материалы проверки будут переданы в суд. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области ТАСС уточнили, что в число нарушений вошли четыре, которые до сих пор не устранены после предыдущих проверок, остальные - новые.

Проверки ТРЦ

В июле 2021 года жители Иркутска сообщили в надзорные органы о нарушениях требований пожарной безопасности в ТРЦ: люди не могли выйти из торгового центра из-за закрытых дверей. Замечания посетителей подтвердились, а также были выявлены другие нарушения. В частности, нерабочие системы дымоудаления и оповещения о пожаре. Собственник здания и управляющая компания были привлечены к административной ответственности, им выдали предписание об устранении нарушений до конца года.

В декабре была проведена очередная проверка, которая показала, что нарушения не устранены. Более того, были выявлены новые. В итоге 27 нарушений из 31 послужили поводом для принятия решения судом о закрытии торгового комплекса. Его деятельность приостановлена с 30 декабря 2021 года на 30 суток.

"Тринадцатого января собственник пригласил госинспекторов для проверки, сообщив о выполнении выданного предписания, однако очередное обследование показало, что из 27 грубых нарушений остались семь, которые в случае возникновения пожара влекут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении пресс-службы. Управляющая компания в январе также пыталась в суде добиться досрочного открытия ТРЦ, заявив об исполнении предписания, однако ей отказали, так как нарушения не были устранены в полном объеме.

Как сообщал ТАСС, менеджер компании, управляющей ТРЦ, попытался дать взятку сотруднику МЧС в виде 1,5 млн рублей и бутылки дорогого шампанского за то, чтобы работу комплекса не приостанавливали, а материалы дела не направляли в суд. Сотрудник МЧС от взятки отказался. Менеджер был задержан на месте преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Представителю управляющей компании избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ТРК "Сильвермолл" - один из самых крупных в Восточной Сибири, вмещает до 35 тыс. человек. Его площадь составляет почти 110 тыс. кв. м.