Минтруд заявил, что больше трети выпускников вузов России не работают по специальности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности, при этом на пятерых молодых людей без опыта работы приходится только одна вакансия. Об этом в среду заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Мы видим по данным Росстата за 2020 год, что только 58% выпускников 2017-2019 годов трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена, и 56% - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности", - сказала она на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Баталина добавила, что нынешних молодых выпускников характеризует низкая конкурентоспособность: они проигрывают в практических навыках более опытным соискателям. "По статистике на пятерых соискателей с начальным опытом или без опыта работы приходится всего одна вакансия", - добавила она.

Баталина напомнила, что в связи с этим была разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что программа охватит прямыми и косвенными мерами свыше 5 млн молодых людей.