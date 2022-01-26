Число обращений к омбудсмену об устройстве детей в детсады в 2021 году выросло в два раза

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество обращений в адрес детского омбудсмена, касающихся проблем с устройством детей в дошкольные учреждения, выросло в два раза в прошлом году по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Статистика показывает, что сложной проблемой в сфере образования уже который год остается устройство детей в детские сады. В прошлом году половина обращений касалась как раз этой темы - 691 обращение из 1365. К тому же эта цифра выросла в два раза в сравнении с 2020 годом", - рассказала она на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

По ее словам, аппарат также получает обращения о проблемах с устройством в школу, но их в шесть раз меньше, чем обращений по детсадам.

"Другая тенденция, заставляющая задуматься, - это взрывной рост обращений на тему травли и конфликтов в учебных заведениях, каждое четвертое обращение как раз связано с этой проблематикой", - сказала Львова-Белова. Она отметила, что в ходе съезда будет сформирована карта действий для решения таких проблем, кроме того, на дискуссионных площадках встретятся эксперты, представители профильных министерств и ведомств, НКО и дети из общественных советов, что позволит посмотреть на проблематику с разных сторон.

Детский омбудсмен также обратила внимание на то, что численность детей, обучающихся на семейной форме образования, за последние два года увеличилась более чем в два раза. "Скорее всего, эти цифры связаны с пандемией, с появлением цифровых технологий, но на данный момент это 44 167 обучающихся, нам нужно быть готовыми к возникающим в связи с этим вызовам", - сказала она.

"Наша с вами задача - сделать образовательный процесс всеобщим, эффективным и комфортным для каждого ребенка, для этого и проводим этот съезд. По его итогам мы получим не только резолюцию, но и карты действий, которые будут завтра разработаны в ходе проектных мастерских, это будет пошаговая инструкция по конкретным направлениям работы", - отметила Львова-Белова.