Власти Оренбурга заявили о нехватке средств для решения проблемы бродячих животных

ОРЕНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Увеличение финансирования, создание приютов и введение ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных позволит улучшить ситуацию с бродячими собаками в Оренбурге. Об этом сообщил ТАСС и. о. начальника управления ЖКХ администрации города Анатолий Байкаров.

Проблема бродячих собак является актуальной для Оренбурга не первый год. В начале 2022 года врачи вновь отметили рост количества обращений пострадавших от укусов животных - 35 пациентов за неполный месяц. При этом в июле 2021 года Оренбургский областной суд, согласившись с требованием прокурора города, признал незаконным бездействие городской администрации в сфере обращения с бездомными животными и обязал решить существующие проблемы. Возбуждено несколько уголовных дел по факту халатности должностных лиц мэрии после нападения бродячих собак на детей в апреле и мае 2021 года.

"В целях улучшения ситуации и надлежащей организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев <...> необходимо: рассмотреть вопрос об увеличении указанных нормативов базовых затрат, <…> об увеличении общего объема субвенций <…>, на федеральном уровне урегулировать вопрос создания приютов, <…> установить ответственность собственников животных за их ненадлежащее содержание", - подчеркнул Байкаров в беседе с ТАСС.

По его словам, местные власти в 2021 году столкнулись с отсутствием исполнителей услуг, готовых отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать на прежнее место обитания животных (метод ОСВВ) за указанную в нормативах сумму. Тем не менее в течение 2021 года в Оренбурге было отловлено 387 бездомных собак. Все они прошли через процедуру ОСВВ и были чипированы. На это потребовалось около 3,1 млн рублей, но администрация не смогла вовремя освоить все выделенные на эти цели средства.

Увеличение норматива

Всего в 2021 году процедуре ОСВВ в Оренбургской области были подвергнуты 3 364 особи, на это потребовалось 25 млн рублей. Такие данные ТАСС привели в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В 2022 году сумму увеличили до 30 млн рублей, но этих денег хватит лишь на 2 500 животных. Это связано с увеличением базовых нормативов затрат на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев с 8,5 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей на одну особь.

"К сожалению, это количество незначительное, мы понимаем это. Конечно, хотелось бы активизации этой работы, чтобы сделать все и сразу, и проблема решена", - поделился мнением начальник управления ветеринарии Минсельхоза области Андрей Кордюков.

Он обратил внимание, что в текущем году министерство намерено при возможности ходатайствовать об увеличении финансирования этого направления.