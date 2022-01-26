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Нижегородский суд отказал в иске группе, несогласной с обязательной вакцинацией от ковида

В обосновании требований истцы указали, что постановление является незаконным, нарушает их права, свободы и законные интересы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Нижегородский суд Нижнего Новгорода отказал в иске инициативной группе граждан, несогласных с обязательной вакцинацией от коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

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"Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел административное дело по иску граждан к главному государственному санитарному врачу по Нижегородской области, управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области о признании недействующими полностью п. 1, п. 2 постановления от 20 июня 2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Решением суда в удовлетворении требований <…> отказано в полном объеме", - сказано в сообщении.

В постановлении, опубликованном в июне, говорилось, что в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции организации, работающие в том числе в сфере торговли, ЖКХ, транспорта, досуга, а также общепит, театры и кинотеатры, должны организовать вакцинацию не менее 60% своих сотрудников.

По данным пресс-службы, в обосновании требований истцы указали, что постановление является незаконным, нарушает их права, свободы и законные интересы. Представитель ответчиков в судебном заседании заявленные требования не признал, указав, что оспариваемое постановление принято правомерно.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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