Эксперт рассказал, что около четверти россиян страдают от ожирения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более половины россиян имеют проблемы с избыточной массой тела, при этом около четверти из них страдают от ожирения. Об этом сообщил в среду главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности академик РАН Виктор Тутельян.

"По регулярным систематическим эпидемиологическим исследованиям в разных регионах страны, где-то 55% [населения] имеют это все - и избыточная масса тела, и ожирение, из этих 55% - ожирение, то есть уже высшую форму избыточной массы тела за счет жира, [имеют] 25-26%", - сказал он в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

Эксперт также отметил, что особую обеспокоенность вызывает избыточная масса тела у детей. "Плохо то, что растет ожирение у детей. В разных группах [возрастных] по-разному, но где-то уже с двух лет выявляем детей с избыточной массой тела и ожирением", - рассказал Тутельян, добавив, что, в частности, это происходит из-за избытка пищи или неправильного рациона.

Вклад в увеличение числа людей с избыточной массой тела также внесла пандемия коронавируса, из-за которой многие стали меньше двигаться и больше есть из-за нервного напряжения или скуки, сообщил диетолог. В связи с этим специалистами были разработаны соответствующие методические рекомендации для предотвращения проблемы. Кроме того, питание, в частности потребление необходимого количества химических соединений, влияет на защитную функцию организма. "Для того, чтобы мы имели довольно сильный адаптационный потенциал, невосприимчивость к неблагоприятным фактором окружающей среды, <...> для этого мы должны получить [необходимые элементы]. С пищей мы получаем порядка 170-200 химических соединений, из которых, наверное, полсотни незаменимые. Если дефицит глубокий и долгий, то вплоть до летального исхода", - добавил Тутельян.