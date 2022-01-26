Истребление или стерилизация? О чем спорят в России после новых нападений собак на людей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Трагедия в Забайкалье, где в минувшую субботу стая собак загрызла семилетнюю девочку, привела к новому обсуждению федерального закона об ответственном обращении с животными. Пока часть региональных политиков считает необходимым наделить местные власти правом усыплять агрессивных зверей, в Государственной думе уверены: существующих норм достаточно, если их исполнять. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о планах обратиться в парламент и правительство страны с предложением изменить закон, который сейчас запрещает отстрел и усыпление здоровых животных. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ сообщил, что нижняя палата в феврале проработает вопрос об изменении законодательства. ТАСС опросил представителей властей и экспертов, какие меры эффективнее для предотвращения повторения подобных трагедий. Почему нападают По последним данным Минприроды, в России уже после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными насчитывалось более полумиллиона бродячих собак. При этом число нападений на людей растет, и особенно сложная ситуация складывается на Урале и восточнее - так, в Красноярском крае только в 2021 году за медицинской помощью после укусов животных обратились почти 5,5 тыс. человек.

Именно в этих регионах активно выступают за пересмотр положений закона. Так, глава Забайкалья на совещании с региональным правительством заявил, что бродячие животные "превращаются, по существу, в хищников и поэтому нынешнее требование возвращать их в прежние места пребывания, <...> как показывает практика, не обеспечивает безопасность". Идею обратиться в Госдуму поддержали и в Якутии, в столице которой с конца декабря действует режим повышенной готовности из-за гибели женщины, на которую напала стая собак. Критики действующего закона еще на стадии его обсуждения подчеркивали, что документ передает слишком многое, в первую очередь финансирование отлова и стерилизации бродячих собак, в ведение регионов, у которых не всегда хватает на это денег. Стерилизация против убийства Автор закона, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на предложения разрешить истреблять бездомных животных напомнил: это не только негуманно, но и неэффективно - популяция собак воспроизводится так быстро, что в итоге дополнительные средства на их усыпление будут потрачены впустую. С ним согласна президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова. "Отстрел никогда не решал проблему, Россия это делала не то что годами - веками, можете посмотреть исторические документы времен Ивана Грозного", - заявила она ТАСС.

Ключевым способом борьбы с безнадзорными животными, по ее словам, должны стать обязательная стерилизация домашних питомцев и контроль за их разведением в сочетании с информационной кампанией: "Я бы сказала, что нужно в первую очередь информировать людей по всей России, чтобы мы не сталкивались с такой ситуацией, как в Якутии. <...> Мы вещали, что там заработала точка бесплатной стерилизации, которая получила президентский грант, а люди как сидели, не зная об этом, так и сидят". Однако не все согласны с тем, что массовая стерилизация решит проблему: по словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, эта процедура может смягчить лишь часть агрессивных реакций животного, связанную с половым поведением и иерархией в стае, однако не затронет ряд других рефлексов и не поможет, если особь агрессивна в целом. "Перед тем как выпускать собаку из приюта на волю, ее должен осмотреть профессиональный кинолог, который сможет отличить собаку со стабильной психикой от собаки, которая проявляет немотивированную агрессию. <...> Но сказать <...>, что выпущенная из приюта собака никогда не будет проявлять агрессию на свободе, невозможно, поскольку никто не дает гарантии, что животное не станет защищать, например, свою территорию или найденный корм", - добавил Голубев. Удачный опыт и рычаги воздействия Зоозащитники также выступают за изменение законодательства - по их мнению, оно должен устранять саму причину появления животных на улицах. "В законе не хватает важнейшей части - регистрации и обязательной стерилизации для домашних и бездомных животных, а также помощи малоимущим гражданам. Потому что все, что мы делаем - и это необходимо делать, отлов и прочее, мы боремся с последствиями, а мы должны устранять причину", - считает директор международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.