Оборонный НИИ в Новосибирске пообещал выплатить надбавки ветеранам предприятия после жалоб

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Новосибирское АО "НИИ электронных приборов (НИИЭП)" (управляется научно-производственным концерном "Техмаш"), занимающееся изготовлением продукции для оборонной промышленности, пообещало выплатить надбавки бывшим сотрудникам предприятия, находящимся на пенсии, которые ранее обратились в Российский профсоюз работников промышленности (РОСПРОФПРОМ) из-за отказа в выплате материальной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее бывшие сотрудники НИИЭП, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны, обратились в Российский профсоюз работников промышленности из-за того, что им отказались выплачивать материальную помощь.

"Социальные обязательства перед нашими бывшими и нынешними сотрудниками являются для нас безусловным приоритетом. Выплаты пенсионерам АО "НИИЭП" за 2020 год в виде добавки к пенсии будут осуществлены. НИИЭП изыскивает средства для выполнения обязательств в соответствии с коллективным договором и оказания материальной поддержки ветеранам", - сообщили в пресс-службе.

Летом сообщалось об обращении рабочих НИИЭП к мэру Новосибирска и губернатору Новосибирской области по поводу сокращения заработной платы почти в два раза, а также отсутствия заказов у предприятия. В пресс-службе предприятия ТАСС опровергли эту информацию, отметив, что НИИ планирует увеличение выпуска товарной продукции по итогам года. В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что власти Новосибирска совместно с правительством Новосибирской области будут способствовать разрешению конфликтной ситуации между руководством и сотрудниками НИИ.

НИИЭП (бывший НИИ-48) является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке ракетных комплексов "Шторм", С-300В, "Тор", "Кинжал", "Искандер", "Смерч". АО "НИИЭП" управляется концерном "Техмаш", который находится под управлением государственной корпорации "Ростех".