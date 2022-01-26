В Крыму с 28 января отменят ограничения на льготный проезд для непривитых

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Крыма с 28 января отменят ограничения на льготный проезд в общественном транспорте для невакцинированных пассажиров, сообщил в среду на совещании глава республики Сергей Аксенов.

"Многие вынужденно все равно ездят. Возвращаем [льготы] только по проезду. Указ сегодня подпишу, с пятницы, получается, будет действовать. Ограничения по льготному проезду все снимаем", - сказал Аксенов.

Ранее в Крыму ограничили льготный проезд для пассажиров старше 60 лет. С 15 декабря 2021 года льготу вернули для вакцинированных от коронавируса пожилых людей.

С начала пандемии в регионе выявили 130 778 случаев заражения коронавирусом. Сейчас показатели продолжают расти. С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания запретили покидать дома, исключение составляют случаи угрозы жизни. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на удаленку до 50% штатной численности персонала. Приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.