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Пандемия COVID-19

МГУ не планирует переводить студентов на дистанционное обучение из-за "омикрона"

В Минобрнауки ранее сообщили, что порядка 10% вузов используют исключительно дистанционный формат обучения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Студентов Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова не планируют полностью переводить на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на фоне распространения штамма "омикрон". Об этом в среду заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

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"Пока нет. На данный момент мы используем смешанный формат обучения", - сказал он журналистам.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили ТАСС, что порядка 10% вузов РФ используют исключительно дистанционный формат обучения, почти 90% - смешанный. На начало текущей недели вакцинацию от коронавируса прошли 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения.

Кроме того, согласно действующим нормам, подведомственные министерству вузы могут "самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий", отметили в Минобрнауки.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19
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