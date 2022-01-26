Власти Петербурга планируют перейти на новую систему уборки города до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Система уборки улиц и дворов Петербурга будет реконструирована к концу 2022 года. В соответствии с планируемыми изменениями, за уборку внутриквартальных территорий будут ответственны государственные бюджетные учреждения, рассказал в среду вице-губернатор города Анатолий Повелий на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Этой зимой Петербург побил множество рекордов по количеству выпавших осадков. Поступало большое количество жалоб от жителей на некачественную уборку тротуаров, дорог, внутриквартальных территорий.

"Если мы будем работать на той базе, которая сегодня есть, каждую зиму мы будем наступать на одни и те же грабли. В рамках той реконструкции отрасли, которую мы планируем и в жилищной, и в дорожной отрасли, мы предполагаем […] двигаться определенным путем. Он из себя представляет создание государственных бюджетных учреждений, которые возьмут на себя внутриквартальные территории, мы уйдем от рисков, связанных с недобросовестностью частного бизнеса. Сроки у нас достаточно сжатые, мы должны до конца года не просто прийти к пониманию […] нормативов, но и выработать, защитить их, подвести под них бюджетное финансирование", - сказал он.

Он отметил, что реформа системы уборки будет сконцентрирована в том числе на улучшении условий труда дворников. Государственные бюджетные учреждения будут созданы на базе действующих казенных учреждений, будет закуплена уборочная техника разных габаритов, увеличен штат работников. Эта реконструкция готовилась городом порядка двух лет, за основу будет взят опыт Москвы. Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей в 2022 году.

Повелий объяснил причины некачественной уборки этой зимой множеством факторов, среди которых - большой объем выпавшего снега (порядка 135 см), температурные скачки, отток трудовых ресурсов из-за пандемии коронавируса. Из-за того, что большое внимание при уборке было сконцентрировано на проезжих частях, недостаточно расчищались тротуары, образовывались наледи. Реконструкция системы уборки позволит избежать подобной ситуации в будущем.

Губернатор города Александр Беглов ранее сообщал ТАСС, что одним из заметных эффектов новой системы уборки уже стало улучшение экологической обстановки, так как в городе снег не сбрасывается в реки и каналы, а утилизируется на снегоплавильных пунктах. "Уборку города возьмем под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а "лоскутное одеяло" бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан", - отмечал губернатор.