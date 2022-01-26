Администрация Пятигорска закрепила служебные машины за медиками

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Пятигорска (Ставропольский край) передали в распоряжение медицинских учреждений служебные автомобили администрации в связи с увеличением количества вызовов врачей на дом. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"На помощь медикам Пятигорска мобилизован практически весь автопарк администрации города. Служебные машины помогают врачам и медсестрам посещать пациентов на дому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время количество вызова врачей на дом увеличилось.

"Рост заболевания ложится сильной нагрузкой на первичное звено здравоохранения. В разы увеличилась потребность выезда врачей на дом. Мы приняли решение и закрепили автомобильный транспорт администрации города для обеспечения выезда медиков наших поликлиник", - отметил глава города Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.