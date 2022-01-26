Спортивные мероприятия в Петербурге разрешили проводить с заполняемостью трибун на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов согласовал заполняемость трибун при проведении спортивных мероприятий - допустимо 50% зрителей. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Беглов вновь согласовал нам заполняемость трибун на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. А у нас их очень много: теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи чемпионата Высшей лиги по хоккею. Напоминаю, что на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное заболевание. Кроме того, до 13 февраля действует запрет на посещение спортивных мероприятий несовершеннолетними", - говорится в сообщении.

Самым крупным спортивным событием февраля в Петербурге станет международный теннисный турнир, он проводится с 2003 года, с 2016 года он относится к категории WTA Premier. Победительницей в 2021 году стала россиянка Дарья Касаткина.