В Якутии планируют с мая искусственно вызывать осадки в регионе с использованием самолета

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Якутия разрабатывает вариант запуска весной самолета для искусственного вызова осадков, чтобы предотвратить лесные пожары, сообщил в среду глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24".

"Из нововведений хочу сказать, что мы по линии республики вышли с инициативой, нас поддержали все. Мы сейчас отрабатываем вариант того, чтобы с мая - грубо говоря с 20 мая - на территории республики будет работать самолет, который будет вызывать искусственные осадки. Мы не хотим ждать, когда пожары начнутся, и только потом самолеты вызывать. Мы уже будем такой самолет на базе [авиакомпании] "Полярные авиалинии" здесь уже держать", - сказал Николаев.

Он отметил, что главная задача - "не допустить того, чтобы лесные пожары охватили такую большую площадь, как это случилось в 2021 году". "Так как есть специальные допуски, на нем (самолете - прим. ТАСС) будут работать специально обученные люди, которых мы привезем из центральной России. Но в перспективе мы считаем, что такие экипажи у нас тоже должны быть подготовлены, и такая техника должна быть полностью в собственности республики", - добавил Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.