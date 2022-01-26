Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге 27 января

В новом микрорайоне Тулы появится улица имени Героя России Евгения Зиничева

С инициативой назвать улицу в честь погибшего главы МЧС выступило управление градостроительства и архитектуры администрации города. Депутаты Тульской гордумы ее поддержали

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