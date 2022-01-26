В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от коронавируса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете. Около 400 участников получат сертификаты о вакцинации и денежное вознаграждение, сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик - НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования - 26 января 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что новая назальная вакцина по механизму иммунного ответа не имеет отличий от вакцин с другим способом введения. Результаты проведенных доклинических исследований уже подтвердили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций (болезненность и уплотнение в месте укола, лихорадка). К тому же способ введения новой вакцины проще, так как не требует дополнительного оборудования и стерильных условий.

"В активную фазу исследования, которая рассчитана на 180 дней, планируется включить 400 участников. Вакцинированные в ходе исследования участники получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение", - заключили в мэрии.