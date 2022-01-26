Все школы Ненецкого АО перевели на удаленку до 3 февраля

ТАСС, 26 января. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) перевели все школы региона на дистанционный режим обучения с 27 января по 3 февраля в связи с неблагоприятной эпидситуацией, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Перевели с 27 января по 3 февраля", - сказали в пресс-службе.

В НАО за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Как отметил глава региона Юрий Бездудный, по сравнению с предыдущими "волнами" чаще стали болеть дети.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 680 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 18 случаев. Выздоровели с начала пандемии 3 423 человека. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действуют режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, а также постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.