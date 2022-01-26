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Госдума наделила кабмин правом устанавливать порядок выплаты вознаграждения присяжным

Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после его опубликования

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о наделении правительства полномочием определять порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям судов общей юрисдикции.

По данным Счетной палаты РФ, полученным по итогам анализа работы судов за 2017-2019 годы, установлено длительное - от одного до пяти месяцев - перечисление присяжным заседателям компенсационных вознаграждений. Порядок и срок выплаты компенсационного вознаграждения на данный момент законодательно не урегулированы.

Теперь законом будет установлено, что "порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения устанавливается правительством Российской Федерации". Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после его опубликования.

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