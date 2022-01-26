Крым намерен добиться справедливости по скифскому золоту в европейских судах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Крыма считают решение амстердамского суда по скифскому золоту разбоем и намерены добиться справедливости в европейских судах, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Напомню, что в конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости. Пока - в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет", - написал Константинов.

Спикер Госсовета отметил, что "амстердамским судьям хорошо бы вспомнить о словах Бисмарка насчет того, как следует вести дело с русскими и что они (то есть мы) всегда придут за своим". "У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать", - добавил Константинов.

В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к тяжбе о принадлежности коллекции. На минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации. Позиция РФ заключается в том, что ценности должны находиться в Крыму.