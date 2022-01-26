В Якутии с начала года родились 600 детей, которым начислят выплаты в 100 тыс. рублей

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Около 600 детей родились в Якутии с начала года, по программе целевого капитала "Дети столетия" им выделят по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24".

В декабре 2021 года Николаев подписал указ о целевом капитале "Дети столетия", согласно которому каждому ребенку, родившемуся или усыновленному в 2022 году, предусмотрят выплату в размере 100 тыс. рублей.

"В рамках мероприятий Года матери (2022 год в Якутии объявлен Годом матери - прим. ТАСС) это, наверное, самое обсуждаемое и самое приветствуемое решение. Сейчас уже около 600 детей у нас в Якутии родилось за это время", - сказал Николаев.

Ранее уточнялось, что семьи могут направить средства на размещение вклада в кредитных организациях, образование ребенка, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарственных препаратов. Также средства можно направить на семейный отдых, улучшение жилищных условий и ремонт жилья, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, страхование жизни и здоровья ребенка.

Якутия - лидер по рождаемости на Дальнем Востоке, занимает шестое место по стране. В 2021 году в республике родились 12 024 ребенка - 6 145 мальчиков и 5 879 девочек.