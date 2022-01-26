В Москве усилят проверки в общественных местах из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты усилят контроль на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и торговли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

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"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы. В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей", - говорится в сообщении.

С начала года специалисты управления провели более 690 проверок и обследований, в ходе которых нарушения были установлены на 144 объектах. Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, юридическим и должностным лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов об административных правонарушениях, составлено 98 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), проводятся процессуальные действия.

По рассмотренным протоколам вынесено 23 постановления о наложении административных штрафов, общая сумма штрафов составила 2,5 млн рублей. В связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа 40 объектов, в том числе в порядке временного запрета 37 объектов были опечатаны. Временный запрет деятельности до решения суда вводился на объектах торговли (13), общественного питания (12), в фитнес-клубах (2), кальянных (7), в медицинском центре, гостинице и хостеле.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут продолжены. Напоминаем, что в настоящее время в Москве продолжает оставаться сложной эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, поэтому необходимо соблюдать простые противоэпидемические правила", - добавили в Роспотребнадзоре.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 232 836 случаев заражения, из них 19 856 выявили за последние сутки. Выздоровели 1 935 354 человека, умерли 38 588. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%.