В Бурятии до 2024 года построят 17 школ

ТАСС, 26 января. Власти Республики Бурятия планируют до 2024 года строительство 17 школ. Об этом в рамках "Часа субъекта" в Совете Федерации сообщил в среду глава региона Алексей Цыденов.

"В числе основных мероприятий необходимо отметить строительство 18 школ. Мы набрали темп, и у нас в планах до 2024 года еще 17 школ [построить]", - сказал он.

Строительство образовательных учреждений позволит решить проблему трехсменного обучения, а также создать современные условия для обучения детей. Новые школы появятся в селах Клюевка, Курумкан, Сотниково, Орлик, Иволгинск, Сужа, Нижняя Иволга, Поселье, Нижний Саянтуй, Сотниково, Сосновоозерское, а также в городе Закаменске. Еще пять школ будет возведено в городе Улан-Удэ.

В числе построенных за последние несколько лет - школы в селах Енгорбой, Гурульба, Нижний Саянтуй, Поселье, Нижние Тальцы, Аршан, Новоселенгинск, Хойтобэе, в городах Северобайкальск и Улан-Удэ.

Ранее президент Владимир Путин поручал правительству РФ рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку число школьников в стране увеличивается. В 2021-2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие образования".

С 24 по 26 января в Совете Федерации проходят Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляют глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель парламента региона Владимир Павлов. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.