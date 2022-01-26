Минздрав одобрил обращение препарата AstraZeneca для профилактики COVID-19

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав РФ одобрил обращение на территории России препарата Evusheld компании AstraZeneca, следует из данных госреестра решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии.

Согласно данным реестра, препарат выпускается в форме раствора для инъекций, он будет ввезен в РФ в объеме 3500 упаковок в дозировке 150 мг + 150 мг.

В пресс-службе AstraZeneca сообщили ТАСС, что компания получила соответствующее разрешение Минздрава РФ 24 января.

"24 января 2022 г. компания AstraZeneca получила разрешение на ввоз первой партии лекарственного препарата, созданного на основе комбинации моноклональных антител, для профилактики COVID-19 в условиях пандемии, в полном соответствии с положениями и процедурами, предусмотренными постановлением правительства РФ №441 от 03.04.2020 г. Мы рады, что препарат будет доступен для российских пациентов и поможет в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Evusheld, который также называют "коктейлем из антител", изготовлен из смеси двух моноклональных антител - тиксагевимаба и цилгавимаба. 11 октября AstraZeneca сообщила, что препарат достиг цели в предотвращении развития тяжелой формы болезни в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал сегодня распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом. Речь идет о приобретении в том числе не менее 78 456 упаковок препарата - комбинации двух моноклональных антител (смесь тиксагевимаба и цилгавимаба).