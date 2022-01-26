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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал перевести 30% сотрудников в Рязанской области на удаленку

Ведомство также рекомендовало перевести на закрытый режим работы учреждения стационарного соцобслуживания

ТАСС, 26 января. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области будет рекомендовать перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий в регионе, а также ввести закрытый режим работы в учреждениях стационарного соцобслуживания. Об этом в среду в ходе заседания Рязанской областной думы сообщила главный санитарный врач региона Лариса Сараева.

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"Сегодня управление Роспотребнадзора будет готовить предложения губернатору по дальнейшим ограничительным мероприятиям. Останутся те ограничения, которые были, и перевод на дистанционную работу не менее 30% сотрудников в соответствии с распоряжением правительства РФ", - сказала она.

Кроме того, управление будет рекомендовать перевести все учреждения стационарного социального обслуживания на закрытый режим работы с 14-дневными сменами для сотрудников.

Ранее власти Рязанской области по 27 января продлили рекомендацию соблюдать самоизоляцию работающим гражданам старше 60 лет, а также запрет на работу учреждений общепита в ночное время. Для посещения некоторых учреждений действует требование предъявления сертификатов о вакцинации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 64 902 случая заболевания, в том числе 342 - за последние сутки. Вылечились 58 322 человека, умерли 2 829. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,5%.

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