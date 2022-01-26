Роспотребнадзор рекомендовал перевести 30% сотрудников в Рязанской области на удаленку

ТАСС, 26 января. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области будет рекомендовать перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий в регионе, а также ввести закрытый режим работы в учреждениях стационарного соцобслуживания. Об этом в среду в ходе заседания Рязанской областной думы сообщила главный санитарный врач региона Лариса Сараева.

"Сегодня управление Роспотребнадзора будет готовить предложения губернатору по дальнейшим ограничительным мероприятиям. Останутся те ограничения, которые были, и перевод на дистанционную работу не менее 30% сотрудников в соответствии с распоряжением правительства РФ", - сказала она.

Кроме того, управление будет рекомендовать перевести все учреждения стационарного социального обслуживания на закрытый режим работы с 14-дневными сменами для сотрудников.

Ранее власти Рязанской области по 27 января продлили рекомендацию соблюдать самоизоляцию работающим гражданам старше 60 лет, а также запрет на работу учреждений общепита в ночное время. Для посещения некоторых учреждений действует требование предъявления сертификатов о вакцинации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 64 902 случая заболевания, в том числе 342 - за последние сутки. Вылечились 58 322 человека, умерли 2 829. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,5%.