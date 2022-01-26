На Ставрополье ограничат проведение коллективных детских мероприятий

СТАВРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о временном запрете на проведение коллективных детских мероприятий с 28 января 2022 года. В развлекательных учреждениях, которые посещают дети, усилят меры профилактики, сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров.

"Приняли решение с 28 января ограничить на Ставрополье проведение коллективных детских мероприятий. Необходимо проработать и вопрос, связанный с посещением юными ставропольчанами развлекательных учреждений и мест отдыха. Эти "точки" продолжат работать, но меры эпидпрофилактики в них надо усилить", - написал он на своей странице в Instagram.

По данным краевого правительства, с появлением штамма коронавируса "омикрон" в регионе начала расти заражаемость среди детей и подростков. Число заразившихся коронавирусом детей выросло в 2,5 раза за две недели.

"С появлением на Ставрополье нового коронавирусного штамма "омикрон" цифры заболеваемости ковидом среди детей значительно выросли. Сейчас ковидом болеют 2 343 ребенка. Из них 76 находятся на лечении в стационарах. Только за последние 14 дней количество заболевших детей увеличилось в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Глава Ставрополья поручил профильным ведомствам создать месячный запас дезинфицирующих средств для обработки образовательных организаций. В регионе рассмотрят возможность введения дистанционного обучения.

"Поручил Минобразования края подготовить предложения о возможности перевода образовательных организаций в формат дистанционного обучения и продления февральских каникул. Варианты должны быть представлены в начале следующей недели. Тогда и примем решение", - отметил Владимиров. Он также дал задание проработать меры для информирования родителей, дети которых имеют диагнозы, повышающие риски при встрече со штаммом "омикрон", и подготовить предложения по дополнительным профилактическим мерам, которые помогут их защитить.

Об эпидобстановке в регионе

С начала пандемии на Ставрополье выявили 137 494 случая коронавируса, выздоровели 120 805 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 6 399 пациентов. Лечение в стационаре получает 2 591 пациент с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 342 человека. Койки в ковидных госпиталях региона свободны на 23,5%. Ранее из-за роста заражаемости коронавирусом и увеличения нагрузки на поликлиники в регионе приостановили проведение диспансеризации и профилактических осмотров.