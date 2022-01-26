Минцифры Татарстана планирует создать киберполигон для отработки хакерских угроз

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Постоянно действующий полигон для отработки киберугроз может появиться в Татарстане. В прошлом году было отражено 72 тыс. атак на ресурсы правительственного центра обработки данных, сообщил в среду на итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана глава министерства Айрат Хайруллин.

"Предлагаю создать в Татарстане постоянно действующий киберполигон. И создать необходимый центр по постоянной подготовке в сфере информационной безопасности. И, учитывая особую актуальность вопросов информационной безопасности, предлагаем провести в третьем квартале отдельное заседание Совета безопасности республики по данным вопросам для выработки необходимых решений совместно с правоохранительными органами", - сказал Хайруллин.

По его словам, в прошлом году отмечались инциденты на объектах критической информационной инфраструктуры. Количество попыток атак на информационные ресурсы правительственного ЦОДа в прошлом году составило 72 тыс.

Министр также сообщил со ссылкой на данные МВД Татарстана, что в 2021 году совершено более 17 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В том числе дистанционных мошенничеств - почти 9 тыс., краж с банковских счетов и карт граждан - почти 6 тыс.