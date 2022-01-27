Google выпустил дудл в честь 180-летия Архипа Куинджи

Google разместил на стартовой странице поисковика дудл, посвященный 180-летию русского художника Архипа Куинджи. Он создал новую технику пейзажной живописи - в ней художник объединил свои знания в области физики и химии с элементами романтизма и импрессионизма.

Архип Иванович Куинджи родился в 1842 году в Российской империи, в Мариуполе в семье сапожника. Он рано лишился родителей и воспитывался у дяди и тети по отцовской линии. Семья жила бедно, поэтому мальчику с детства приходилось много работать, а свое свободное время он посвящал рисованию. Историки считают, что первым талант Куинджи разглядел хлеботорговец, у которого тот подрабатывал. Именно он посоветовал Куинджи пойти в ученики к маринисту Ивану Айвазовскому.

Куинджи приехал в мастерскую Айвазовского в Феодосии. Однако Айвазовский ответил, что у него нет возможности обучать Куинджи, и посоветовал отправиться в Академию художеств в Санкт-Петербург. Там Куинджи занимался живописью, изучал физические свойства света вместе с химиком Дмитрием Менделеевым.

В Академии придерживались жестких традиций живописи, уделяя меньше внимания европейским техникам. В результате "бунта четырнадцати" Куинджи вместе с 13-ю художниками покинул Академию и стал одним из основателей товарищества передвижников.

Одной из самых известных его картин стала "Лунная ночь на Днепре" (1880 год). Работы художника можно увидеть в музее-квартире Архипа Куинджи в Санкт-Петербурге или в Третьяковской галерее в Москве.