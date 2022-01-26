Бурятии необходимо более 2 млрд рублей на обновление детских оздоровительных лагерей

ТАСС, 26 января. Бурятия испытывает проблемы с финансированием модернизации инфраструктуры для летнего отдыха и оздоровления детей, региону необходимо более 2 млрд рублей на обновление загородных лагерей и приведение их в нормативное состояние. Об этом сообщил журналистам в среду после "Часа субъекта" в Совете Федерации председатель республиканского Народного Хурала (парламента) Владимир Павлов.

"Это проблема, которая касается не только Бурятии, но и многих других субъектов РФ, так как база с годами обветшала, часть с Советского Союза перешла. У нас в Бурятии 139 тыс. детей в возрасте от семи до 15 лет, которым нужно летнее оздоровление, из них 76 тыс. детей - это те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Но имеющиеся у нас ресурсы, площади такое количество детей принять не в состоянии", - сказал он.

На модернизацию объектов летнего детского отдыха и оздоровления Бурятии необходимо более 2 млрд рублей. Республиканский бюджет, по словам спикера регионального заксобрания, не позволяет "такие огромные средства выделить".

Также Павлов отметил, что в Бурятии, на берегу озера Байкал, можно построить круглогодичный детский центр по примеру "Артека". Его примерная стоимость - около 4,7 млрд рублей. В нем за смену смогут отдыхать 300 детей, а за год - 4 тыс. детей. Лагерь на Байкале, по задумке местных властей, будет иметь свои особенности: предполагается, что это будет федеральный детский центр с образовательной программой экологической направленности.

С 24 по 26 января в Совете Федерации проходили Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляли Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала (парламента) региона Владимир Павлов. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.