В Чечне планируют в 2022 году начать строительство 24 школ

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2022 году начать строительство 24 школ по нацпроекту "Образование" и провести капитальный ремонт 42 общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев на совещании в Грозном в среду.

"Мы защитили и подписали с федеральным министерством соглашение на капитальный ремонт в 2022 году 42 школ. Помимо этого, мы определили ряд школ, которые нуждаются в улучшении материально-технической базы. Кроме того, мы начали подготовку к строительству новых 24 школ в нашей республике, это переходящие объекты. Все они до начала учебного года 2023 года будут введены в эксплуатацию", - отметил Дааев.

По его словам, также в регионе по поручению главы республики Рамзана Кадырова проведена проверка частных учреждений среднего профессионального образования и филиалов иногородних высших учреждений. "Порядка 10 филиалов мы объявили закрытыми, потому что не обнаружили даже половины образовательного процесса, который там должен быть по факту. В рамках совместных проверок с администрацией главы и правительства восемь частных колледжей объявили закрывающимися с 1 июня", - сказал он.

Национальный проект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число ведущих стран по качеству общего образования.