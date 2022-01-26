СМИ: юноша, открывший стрельбу в университете Гейдельберга, был связан с неонацистами

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. 18-летний студент, устроивший в понедельник стрельбу в лекционном зале Гейдельбергского университета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, в результате которой несколько человек получили ранения, одна студентка погибла, по всей видимости, в подростковом возрасте был связан с неонацистской партией "Третий путь" (Der Dritte Weg). Об этом в среду сообщило издание Zeit Online со ссылкой на источники в силовых структурах.

По его данным, следователи обнаружили имя молодого человека в старом внутреннем списке правоэкстремистской организации "Третий путь". При этом указывается, что представитель партии на запрос Zeit Online отказался подтверждать или опровергать данную информацию.

24 января 18-летний житель Мангейма, который, предположительно, вырос в районе Вильмерсдорф в юго-западной части Берлина, открыл беспорядочную стрельбу в лекционном зале университета в Гейдельберге, где находились около 30 студентов, а затем покончил с собой. Четверо пострадали, впоследствии 23-летняя студентка умерла от полученных ранений. По предварительным данным, молодой человек закупал оружие за границей. При нем, как отметили в правоохранительных органах, было два длинноствольных ружья и около 100 патронов. Незадолго до происшествия, как подчеркнули в полиции, юноша написал о своих намерениях в приложении WhatsApp. Правоохранители проверят эту информацию. Кроме того, указывается, что следователи изучат все передвижения и контакты стрелявшего за последние несколько дней.

Полиция пока не видит какой-либо политической или религиозной подоплеки в случившемся. Более вероятно, что речь идет о проблемах с психикой злоумышленника. Известно, что он страдал психологическим заболеванием. Однако говорить о точных мотивах стрелявшего, по словам сотрудника прокуратуры, пока рано. По предварительным данным, как заметили в прокуратуре Гейдельберга, у предполагаемого преступника не было судимости, он не попадал в поле зрения местной полиции. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования близким погибшей и пострадавших, а также студентам и сотрудникам университета.

В настоящее время расследование продолжается. Создана специальная следственная группа "Ботаника".

Гейдельбергский университет является старейшим в Германии и одним из самых престижных в стране. Он был основан в 1386 году. В нем обучаются более 28 тыс. студентов.