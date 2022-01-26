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Пандемия COVID-19

Данные экспресс-тестов на ковид жителей отдаленных сел появятся на "Госуслугах"

Результаты анализов будут отображаться в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому жители отдаленных и труднодоступных территорий смогут получать результаты экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

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"Результаты таких анализов будут отображаться в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19" вместе с сертификатом о вакцинации, сведениями о перенесенной болезни, результатами ПЦР-тестов и исследований на наличие антител", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что медицинские организации, проводящие экспресс-тестирование в отдаленных и труднодоступных местностях, где нет возможности оперативно доставить материал в лабораторию для проведения ПЦР-исследования, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Затем информация будет поступать в личные кабинеты граждан на портал госуслуг.

Мишустин рассказал о новых возможностях 25 января на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Глава кабмина попросил министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить все необходимые для таких изменений технические условия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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